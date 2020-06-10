شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الدكتور سالم خليل أستاذ المسالك البوليه إثر إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتورسالم خليل، أستاذ المسالك البولية بكلية طب الزقازيق، ورئيس وحدة جراحة المسالك البولية للأطفال، الذى توفى بمستشفي عزل جامعة الزقازيق، داعية الله ان يرحمه برحمته الواسعة ويُسكنه مع الأبرار والشهداء، وتقدمت النقابة بخالص العزاء لزوجته الدكتورة نشوى نوارة ولأسرته وعائلته الكريمة ولكل أصدقائه ومحبيه.

يأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور رأفت محمد القاضى استشارى الجراحة بأسوان، الذى توفى بمستشفي الصداقة للعزل باسوان بعد إصابته بفيروس كوڤيد19، قائلة: نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة ويُسكنه مع الأبرار والشهداء، ونقدم خالص تعازينا لأسرته الكريمة و لكل أصدقائه ومحبيه.

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وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 58 طبيبا، وأكد إن البيانات الرسمية الخاصة بشهداء الواجب من الأطباء فى جائحة الكورونا، كانت قد طالبت النقابة وزارة الصحة عدة مرات بإخطارها بهم، ولم يكن هناك ردمن جانب الوزارة، وعليه تم عمل فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية للتواصل والوصول إلى الأطباء المصابين والشهداء بعدة طرق مختلفه حتى يتم الوصول إلى معلومات موثقة، هى:الاسم،التخصص، مكان العمل، مكان العزل أو العلاج.

وأضاف الزيات، فى بيان له، أما الأعداد التى نصل إليها ونعلن عنها، فهى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.

فيما خاطبت النقابة العامة للأطباء المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى فى المستشفيات وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، حتى وصل عدد الشهداء من الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين شهيدًا حتى الآن، وعلي الرغم من ذلك ما زالت الفرق الطبية تقوم بواجبها في تصدر الصفوف دفاعًا عن سلامة المواطنين من أخطار إنتشار الوباء.