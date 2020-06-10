الصحة العالمية تحذر من عدة أخطاء عند ارتداء الكمامة القماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة أصدرت إرشادات جديدة عن استخدام الكمامات استناداً إلى أبحاثنا المتطورة بشأن فيروس كورونا المستجد، وقد وُضِعت هذه الإرشادات من خلال استعراض دقيق لجميع الدلائل المتاحة، ومشاورات مُوسَّعة مع الخبراء الدوليين ومجموعات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، عن طريق الفيديو بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأضافت "مها" في كلمتها أن الكمامة القطنية يرتديها بالأساس الشخص المصاب أو من يعاني من أعراض لمنع انتشار الفيروس ونقل العدوى لشخص آخر.

وتابعت: "هناك مواصفات كثيرة للكمامات القطنية، والمهم في ارتدائها ألا ننتظر حتى تبتل من النفس ويجب تغييرها حينها، ولا يجب أن نتشاركها إطلاقا، ولا نلمس الكمامة القطنية من الخارج".