محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية. وجاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة والعاملين بالمحافظة بخالص التهنئة بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي رئاسة الجمهورية هذه الفترة التي شهدت إنجازات متواصلة ونجاحات متلاحقة في شتى المجالات في ظل قيادتكم الحكيمة حيث عبرتم بمصرنا الغالية هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن إلى بناء مصر الحديثة، وفقكم الله ورعاكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية سائلين الله العلى القدير لكم الصحة والتوفيق"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يهنئ السيسي بمرور ٦ سنوات على حكمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.