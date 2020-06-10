مخالفًا لقرارات الحكومة.. ضبط صاحب مركز تعليمي في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب مركز تعليمي "غير مرخص" بمنطقة النزهة بالقاهرة، لقيامه بتجميع عدد من الطلبة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة (بمديرية أمن القاهرة) لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ فتح أحد المراكز التعليمية ومزاولة العملية التعليمية وبداخله عدد (50 طالب).. وقيام القائمين على المركز بتقديم أبحاث علمية لطلاب المعاهد الخاصة مقابل مبلغ مالي، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين للحد من انتشار فيروس "كورونا" والتي من بينها غلق كافة المنشآت التعليمية، وتعليق الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات للمواطنين.. أمكن ضبط صاحب المركز التعليمي.
وبمواجهته اعترف بإدارته له "بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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