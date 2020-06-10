بأسلوب "المغافلة".. ضبط أجنبية سرقت محتويات شقة سكنية في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سيدة فور ارتكابها واقعة سرقة من داخل أحد المساكن بالقاهرة.

أثناء مرور المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبه في سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وبحوزتها شنطة بلاستيكية بداخلها مبلغ مالي، 4 جنيه ذهب، جهاز تابلت، 4 هواتف محمولة.

وبمناقشتها أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، عن مصدرها ما بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل أحد المساكن تعمل به بدائرة القسم بأسلوب المغافلة مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات وإتهمها بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله المقدم حسام الضبع، معاون الضبط، والنقيب أحمد وصفي، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.

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