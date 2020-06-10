محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بتجميع المواطنين وإقامة حفل زفاف بإحدى قرى مركز ميت غمر بالدقهلية. رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إقامة حفل زفاف لعروسين بإحدى قرى مركز ميت غمر، وتجميع عدد من المواطنين أمام أحد المنازل. وعقب تقنين الإجراءات تم فض التجمع وأمكن ضبط ثلاثة أشخاص (صاحب مطعم "والد العريس"، طباخ، وعامل "دي جي")، لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يفض تجمعًا لحفل زفاف بالدقهلية.. ويضبط والد العريس واثنين آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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