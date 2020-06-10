خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 1200 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1267 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة، لحيازته (2,190 طن سلع غذائية "دواجن كاملة، هياكل دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما ضبطت الحملات، مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، لحيازته (1,850 طن سلع غذائية) مجهولة المصدر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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