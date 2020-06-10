"الأموال العامة": ضبط 8 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي بتعاملات 2.6 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4 قضايا "تحويلات مالية- تزوير أوراق- نصب واحتيال على المواطنين- مخالفات" مُتهم فيها 8 أشخاص وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها مستندياً (2600000 اثنان مليون وستمائة ألف جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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