بـ 450 كيلو بانجو .. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على إثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 450 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار في الإسماعيلية. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا في الإتجار بنبات البانجو المخدر بكميات كبيرة وترويجه على العملاء بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحيازتهما (155 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 450 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات") ، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1125000جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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