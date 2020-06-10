"المسطحات" تصادر 55 طن شاي وزيت طعام مغشوشة داخل 4 مصانع بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (51,96 طن شاي- 2748 كيلو جرام زيت طعام- 74 قطعة أواني طهى) "مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة" بداخل 4 مصانع "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية، 16 سيارة بنطاق محافظة "الجيزة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة)، و65 قضية في مجال حماية الثروة السمكية65) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، تامين ازالة 33 حالة تعدى متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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