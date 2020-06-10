عبر "الفيس بوك".. القبض على أجنبية تستولى على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لقيامها بممارسة نشاطاً احتيالياً واسع النطاق في الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي عبر شبكة "الإنترنت".

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مرشد سياحي – مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ (ألف وخمسمائة دولار أمريكي- اثنى عشرة ألف جنيه مصري) من قبل إحدى السيدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مدعية بأنها (موظفة بإحدى الحكومات الأجنبية) وزعمت قيام السلطات ببلادها منح مواطني بعض الدول إعانات مالية لتحسين مستوى معيشتهم، وطلبت منه تحويل وإيداع المبلغ المالي "المستولى عليه" بأحد الحسابات البنكية بالبلاد كمصاريف إدارية وشحن لاستلام الإعانة المالية المزعومة.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة، عن أن وراء تلك الواقعة إحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية – مقيمة البساتين بالقاهرة).