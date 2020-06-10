مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 450 كيلو بانجو في الإسماعلية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 450 كيلو بانجو في الإسماعلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 450 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، بالإسماعلية

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا في الاتجار بنبات البانجو المخدر بكميات كبيرة وترويجه على العملاء بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحيازتهما (155 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 450 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات")، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1125000 جنيه).

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.