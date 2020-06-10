مصر | تأجيل طعون المتهمين في "أحداث المطرية" لـ12 أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل طعون المتهمين في "أحداث المطرية" لـ12 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض، الطعن المقدم من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المطرية" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالمؤبد والسجن المشدد من 5 لـ 10 سنوات، وذلك لجلسة 12 أغسطس المقبل للاطلاع والإعلان.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره في 2018 بالسجن المؤبد لـ 14 متهما في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015 كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لـ14 متهما من بينهم 9 أحداث.

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

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وأجلت دائرة الاثنين بمحكمة النقض، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد والمشدد، وذلك لجلسة 27 يوليو المقبل لمرافعة الدفاع عن الطاعنين.

ومن أبرز المتهمين فى القضية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمد شوكان وآخرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للإخواني محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث".

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.