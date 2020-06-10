مصر | ضبط مصنع لإنتاجه كمامات غير مطابقة للمواصفات الصحية بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع لإنتاجه كمامات غير مطابقة للمواصفات الصحية بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس جاهزة، لقيامه بتصنيع كمامات من القماش بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة وعدم حمل سجل صناعي.

وعثرت الأجهزة الأمنية بداخل المصنع على عدد (19) ماكينة خياطة أنواع مختلفة، و(5) مقص كهربائي، و(8) ترابيزة مكواة، و(50) كرتونة (خيط) بكل كرتونه عدد (12) بكرة خيط ألوان مختلفة، و(20) كرتونة أستك بكل كرتونه (30) كيس أستك لزوم تصنع الكمامات، و(25) توب قماش قطن ليكرا لزوم تصنيع الكمامات ألوان مختلفة، و(7500) كمامة منتج نهائي مصنعة ومعبأ في أكياس معده للتوزيع، وعدد (5000) كمامة تحت التصنيع، و(10000) أستيكر ألوان وأنواع مختلفة.

وجاء تقرير التفتيش الصيدلي بأن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.

وجاء ذلك، في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.