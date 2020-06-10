مصر | في ضربة استباقية.. الداخلية تضبط مواد مخدرة بقيمة 2.8 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر في ضربة استباقية.. الداخلية تضبط مواد مخدرة بقيمة 2.8 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، السويس، مطروح، الإسكندرية) لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط عاطل مقيم بمحافظة الشرقية، في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

فيما تمكنت، من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة جنوب سيناء، في كمين أُعد لضبطها بدائرة "قسم شرطة الجناين بالسويس"، وبحوزتها 24 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

ونجحت الإدارة، في ضبط عاطل، مقيم بمحافظة مطروح في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، حال استقلاله سيارة وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش، 20 ألف قرص، مبلغ مالي وهاتف محمول.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الإسكندرية في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وقدرت قيمة المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 2888000 جنيه "مليونين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه".

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

Advertisements

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.