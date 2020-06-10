أخبار مصر | وكيل "نقل النواب" يُشيد بإطلاق برنامج مصر للدراسين بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب" يُشيد بإطلاق برنامج مصر للدراسين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإطلاق برنامج مصر للدارسين بالخارج، مشيرًا إلى أن البرنامج يساهم ليس فقط في مواجهة التحديات التي واجهها الشباب خلال تواجدهم بمختلف الدول، بل يسمح بالاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها خلال دراستهم في مختلف الدول ولتكوين قاعدة بيانات بالخبرات المصرية بالخارج من غير البعثات الرسمية المسجلة بأجهزة الدولة.

وأضاف زين الدين في بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك شريحة كبيرة جدًا من المصريين الدارسين بالخارج، ومن المهم جدًا ربط هذه الفئة كبيرة بوطنهم الأم، حيث تدرك الدولة المصرية أهمية العلم كمخرج وحيد للنهوض بالبلاد في شتى المجالات. ويحتم الاهتمام بالمنظومة العلمية في مصر الاستفادة من العقول المصرية المتميزة لتكون عناصر أساسية لتحقيق نهضة علمية ضرورية في عالم متسارع الخطى يؤكد أن البحث العلمي هو السبيل الأمثل لأي أمة تريد أن تتقدم وتلحق بركب الدول المتقدمة.

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وأكد النائب، على أهمية دور الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ربط أبناء الوطن ببلدهم الأم، خاصة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشرف على متابعة 31 ألف طالب مصري يدرسون بالخارج بمختلف دول العالم، بهدف حماية الطلاب المصريين الدارسين بالخارج بجميع دول العالم للحصول على مؤهلات علمية.

وأضاف، أن البرنامج سيدعم الشباب المصري ليكون قادر على ممارسة القيادة في شتى المجالات داخل مصر أو خارجها، ليشكلوا عامل دفع للدولة المصرية في سبيل تحقيق أهدافها من التنمية المستدامة، مطالبا بإعطاء الطلبة الدارسين بالخارج المزيد من الاهتمام والرعاية، لتعويضهم عن الغربة والبعد عن وطنهم، ومساعدتهم في التركيز على دراستهم، ومعالجة المشكلات والمعوقات التي قد يصادفوها في الدول التي يدرسون بها.

وتابع، أن واجب الحكومة تقديم الرعاية التامة لهؤلاء الطلبة، وخاصة بالنسبة لمتابعة المستشارين والملحقين الثقافيين لأبناء وبنات الدارسين بالخارج، وذلك من خلال ضرورة معرفة جميع البيانات التي تخصهم، وتسجيلها لدي المكاتب الثقافية للاستدلال عليها عند الحاجة اليها، كما ينبغي على المكاتب الثقافية أن تثقف الطلبة الدارسين حول عادات وتقاليد الدولة التي يدرسون فيها، وتحذير الابناء من الدخول في أي أمور تتعلق بالسياسات لهذه الدول،حيث إن مصر لديها علاقات متينة مع جميع دول العالم.