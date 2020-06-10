أخبار مصر | المحامين: استقبلنا 12 بلاغا بالإصابة والاشتباه في كورونا أمس

استقبلت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، مساء أمس الثلاثاء، استبيان يرصد عدد حالات كورونا، وعلية تم استخراج ١١٣٧ خطاب علاج، بينهم عدد 83 خطابات الخاصة بالتحاليل والأشعة ٨٣ وعدد ١٠٥٤ خطابات علاج متنوعة.

وقامت اللجنة بتلقي عدد ١٢ بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من السادة أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حوت على: عدد حالات مصابة 8، عدد حالات مشتبه في اصابتها ٤.

جاء ذلك بناءً على توجيهات رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالتصدي ومواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا وسرعة إغاثة الزملاء المصابين وتذليل أية صعاب قد تواجههم.

وبالنسبة للحالات المشتبة في إصابتها، تم إستخراج خطابات العلاج لهم اليوم، والبعض الاخر ممن أخطرنا بعد أنتهاء مواعيد العمل تم التنبيه عليهم بسرعة التوجة إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لإستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتسنى للجنة التحرك وفقًا للنتائج النهائية.

ونظرًا لصعوبة إيجاد أسره بمستشفيات العزل وخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة فأن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على أستشارة طبيب النقابة طبقًا لبوتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلي لحين توفير أسره في ظل أيام صعبة تشهدها الدولة بشكل عام والمجتمع الأقليمي والدولي في مواجهة أنتشار المرض.

أولًا: قامت اللجنة الفرعية بنقابتي شمال وجنوب أسيوط الفرعيه بالأمس بناء توجيهات الاستاذة فاطمة الزهراء غنيم بأن قامت الأستاذة أسماء ماهر منسق اللجنة وأمينة المرأة بنقابة اسيوط الفرعية بالتعاقد مع مستشفى أسيوط الجامعي للعزل لخدمة الزملاء المصابين بالتسكين وتوفير العلاج لمن هم في العزل المنزلي في خطوة أولى لإغاثة الزملاء بنقابة اسيوط والنقابات الفرعية المحيطة وعليه قد اخطرت أدارة العلاج النقابات الفرعية المحيطة بإصدار خطابات العلاج للزملاء المصابين إلى مستشفى اسيوط الجامعي للعزل، وقد قام الاستاذ عمر عبدالكريم بتسكين بعض الزملاء وفقًا للتعاقد الجديد.

ثانيًا: من اليوم تتواجد سيارة النقابة التي تم تجهيزها أمام مقر النقابة العامة من التاسعة صباحًا.

ثالثًا: نظرًا لحالة الازدحام الشديد التي يتعرض لها يوميًا الزملاء لإستخراج خطابات العلاج وجهت الاستاذة فاطمة الزهراء غنيم السيد مدير العلاج بزيادة عدد الموظفين بالإدارة نظرًا لطبيعة الأزمة التي تمر بها البلاد لمواجهة أنتشار المرض ورغبة كل الزملاء في الأطمئنان على حالتهم الصحية.

رابعًا: الزملاء المشتبه في إصابتهم والذين يصعب عليهم إرسال أحد أقاربهم إلى مقر النقابة العامة لإستخراج خطابات العلاج إرسال صورة البطاقة العلاجية عبر تطبيق الواتس اب لأرقام السادة الزملاء الاتية: ٠١٠٢٣٤٢٦٥٨٠،٠١١٢٠٢١٢٢٥٠،01006404517، ٠١٠٠٢٥٩٠٨٠٢ ،01226245607 ،01150616295 01224788993، 01112668680) وسيتم التنسيق على كيفية تسليمها.

خامسًا: لن يسمح بدخول مقر النقابة العامة والفرعيات لإستلام خطابات العلاج إلا بعد إتخاذ الإجراءات الوقائية الإحترازية اللازمة من أرتداء الكمامة الطبية وقفاز اليد.