أخبار مصر | "الصحة العالمية": 100 دولة تشارك في التجارب السريرية لعلاج كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية": 100 دولة تشارك في التجارب السريرية لعلاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن أنه تم وضع مواصفات جديدة للكمامات للحماية من مرض "كوفيد 19"، مشيرا إلى وجود 100 دولة تشارك في التجارب السريرية لعلاج كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمكتب المنظمة في القاهرة: "دخلت 40 مستشفى بالعالم في التجارب السريرية للعلاجات حاليا، وأنه تم إجراء 1.5 مليون اختبار لكورونا في 129 دولة من خلال المنظمة".

ويناقش المؤتمر الصحفي أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ويشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

ويتحدث بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.