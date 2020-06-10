أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن حل أزمة أطباء تكليف مارس 2020

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن حل أزمة أطباء تكليف مارس 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن حل أزمة أطباء تكليف مارس 2020، مشيرًا إلى أن 75% من الأطباء، رفضوا التسجيل في الحركة بالنظام الجديد، وأن نصف من سجلوا سيتركون مقاعدهم للانضمام إلى نيابة الجامعة.

وأضاف بركات في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه النسبة تؤكد وجود مشكلة حقيقية في نظام التكليف الجديد، لافتًا إلي أنه رغم وجود مشكلات في النظام القديم، مثل عدم إتاحة الدراسة لأكثر من نصف الدفعة، إلا أنه لم يلق هذا الحجم من الاعتراض.

وأكد النائب، على ضرورة التوصل لحل الأزمة خاصة وأن الوضع الصحي الحالي الذي تمر به مصر يتطلب تعاون الأطباء ونقابتهم مع مسئولي وقيادات وزارة الصحة لتخطي الأزمة، موضحًا أن نظام التكليف الجديد يقضي فيه الخريج ثلاثة شهور بالوحدة الصحية وباقي السنة يتم تقسيمها لتكون الدفعة 3 أقسام أول قسم يظل بالوحدات الصحية والباقي بالمستشفى ثم يتم التبديل.

وأشار، إلى أن هذا النظام الجديد يعمل على حرمان الوحدات الصحية من أكثر من ثلثي القوى البشرية التي تعمل بها، وبالتالي ستجد وحدات مغلقة خاصة في ظل وجود نقص بالأطباء في الوحدات الصحية فهي مشكلة متكررة منذ سنوات والنظام الجديد سيفاقم الأزمة أو تجد أن بعض الوحدات بها طبيب واحد فقط.

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ولفت، إلى ضرورة حل الأزمة قبل نهاية يونيو، تجنبا لحدوث أزمة ممثلة في امتناع الأطباء عن التسجيل وقيامهم بالتواصل مع الجامعات بالخارج وبعد فتح الطيران سيذهبون للخارج، موضحا أن مصر بها 103 آلاف طبيب وبالسعودية الأطباء المصريون بها 67 ألف طبيب لذلك أصبحنا دولة طاردة للأطباء.

يُذكر أنه تصاعدت في الفترة الأخيرة أزمة أطباء تكليف مارس 2020 والذين يرفضون التكليف على النظام الجديد الذي طرحته وزارة الصحة والسكان.

وكانت قد حددت وزارة الصحة والسكان، مسارين لتكليف أطباء مارس 2020 وهم، الأول: تكليف الأطباء في إحدى التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف، والثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

ورفض أطباء تكليف مارس 2020، ما حددته وزارة الصحة وأصدروا بيانا ردا على بيان وزارة الصحة، مؤكدين أن بيان الوزارة يعتبر تراجعا عن نظام التكليف الجديد، إلا أن ما تم نشره غير واضح تماما، حيث لا يمثل العودة الصريحة لنظام التكليف المتعارف عليه، ويطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات حول ماهيته.

وأعلن أطباء تكليف 2020، عن استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف بشكل كامل، من خلال تواصلهم مع وزارة الصحة والمسؤولين في الدولة، لضمان أن مطلب دفعة أطباء مارس 2020 تم تحقيقه من عدمه"