أخبار مصر | بيان بدرجات الحرارة غدا الخميس.. والأرصاد تحذر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان بدرجات الحرارة غدا الخميس.. والأرصاد تحذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع في درجة الحرارة، لتصل إلي 38 بالقاهرة، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، أن السواحل الشمالية سوف تشهد طقس معتدل، بينما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن الظواهر الجوية، غدا الخميس، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مصحوبة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على شمال وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس القاهرة الكبرى العظمي 38 والصغرى 23، والوجه البحري العظمي 38 والصغرى 22، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 31 والصغرى 22، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 31 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 38 والصغرى 29، وشمال الصعيد العظمي 40 والصغرى 27، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى.29

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الاربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

فيما يسود السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وأشارت الهيئة الي ظواهر الجوية اليوم الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مصحوبة بالرياح معتدلة على معظم الأنحاء نشطة على شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.