أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إيقاف تطبيق الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إيقاف تطبيق الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزارء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إيقاف تطبيق الزيادة في شرائح الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها أول يوليو المقبل حسبما ما أعلن عنه الوزير في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.

وأضاف السيد في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة تأتي في الوقت الذي قرر فيه الرئيس السيسي بحسه الوطني والإنساني إعطاء منحة لمعدومي الدخل تقدر بقيمة 500 جنيه لمدة 3 شهور لمواجهة تأثير جائحة كورونا، متسائلًا أين يأتي المواطن منعدم الدخل أو حتى متوسط الدخل بهذه الزيادة في ظل عدم قدرته على تدبير احتياجاته اليومية لمعيشة أسرته.

وطالب عضو مجلس النواب بإيقاف تطبيق هذه الزيادة على أن يتم تطبيقها أول يوليو عام 2021، مع قيام وزارة الكهرباء بالتفكير خارج الصندوق بدلا من مد يدها في جيب المواطن منعدم الدخل.

ودعا وزارة الكهرباء والطاقة إلى تدبير الموارد المطلوبة لزيادة الكهرباء من أي أبواب أخرى حتى لا نُحمل الطوائف الفقيرة والمتوسطة أعباء مالية جديدة خلال الفترة الحالية في ظل جائحة كورونا.

وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضي 21%.

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وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 20202021، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم وهى كالآتي:-

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا )