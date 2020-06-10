أخبار مصر | وزيرة التعاون الدولي تكشف عن تفاصيل المنحة الكورية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التعاون الدولي تكشف عن تفاصيل المنحة الكورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن توقيع خطابات متبادلة مع كوريا الجنوبية، وذلك لتقديم منحة بقيمة 2.9 مليون دولار للمساعدة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع في مصر.

وأوضحت المشاط، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المنحة الكورية تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، والتي الموافقة عليها من مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته العامة أمس.

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وقالت الوزيرة، إنه بالنسبة للمحور الأول وهو المواطن محور الاهتمام، فإن المشروع يتضمن إنشاء بوابة خدمات الكترونية للجمهور، وفيما يتعلق بالمحور الثاني وهو المشروعات الجارية، فإن هذا المشروع يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، ويساهم في تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع في مصر وذلك عن طريق استخدام نظام الطلبات عبر الانترنت، بما يساهم في تطوير البحث العلمي ودعم عمليات نقل وتطوير التكنولوجيا، واستثمار كل ذلك في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ولفتت المشاط إلى أنه بالنسبة للمحور الثالث وهو الهدف هو القوة الدافعة، فإن المشروع يساهم في تحقيق هدفين من أهداف للتنمية المستدامة، وهما الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث يعد الاستثمار في الابتكار من العوامل حاسمة الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا في مجال البحث العلمي، والتي تأتي ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن.

من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورئيس اللجنة المشتركة للجان التعليم والعلاقات الخارجية والاتصالات والخطة والموازنة بالمجلس، أن اللجنة وافقت على منحة كوريا الجنوبية، لأنها تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري، وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للمواطنين.