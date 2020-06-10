أخبار مصر | رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بكل طاقتها لدفع عجلة الإنتاج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بكل طاقتها لدفع عجلة الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بعدد من المستثمرين، في نقاش مفتوح، حول أوضاع الاستثمار في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها العالم مع حلول جائحة كورونا، والاستماع الى مقترحاتهم حول تطوير بيئة الاستثمار، وطموحاتهم للتوسع في أنشطتهم وأعمالهم في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وشارك في اللقاء من المستثمرين: يسري نوار، رئيس مجلس إدارة شركة فايزر مصر، ومحمد شلباية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيبسيكو مصر، ومعتز الحوت، الرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، ورضا بعلبكي، عضو مجلس إدارة مجموعة كلورايد ايجبت المكلف بالأعمال الدولية.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا بكل طاقتها على دفع عجلة الانتاج في مصر، وتشجيع الشركات المختلفة على توسيع استثماراتها في مصر، لافتًا في هذا الإطار إلى الحرص على عقد الاجتماعات المتتالية مع مسئولي الشركات المختلفة لتذليل العقبات، وتشجيعهم على التوسع في الاستثمارات.

وأضاف مدبولي أن الدولة تعمل أيضًا على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، والعمل على التوسع في تصنيع المدخلات التي تحتاجها الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن هذا هو السر وراء عقد هذا اللقاء، حيث تحرص الحكومة على الاستماع إلى وجهة نظر المستثمرين في هذه المرحلة وآرائهم في خطة الدولة للتوسع في مدخلات الإنتاج التي تحتاجونها في مصانعكم، بدلا من استيرادها.

واستمع رئيس الوزراء إلى مداخلات الحضور من المستثمرين، حيث أعرب يسري نوار، رئيس مجلس إدارة شركة فايزر مصر، عن سعادته بهذا الاجتماع، مؤكدًا اهتمامهم بتوجيه الحكومة بتعميق صناعة المدخلات التي نحتاجها.

وعرض نبذة مختصرة عن الشركة العالمية العاملة في صناعة الدواء، لافتًا إلى أنها قامت بضخ استثمارات بقيمة 81 مليون دولار في مصر، خلال الربع الأول من عام 2019، وتقوم بتوظيف 800 موظف.