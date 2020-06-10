شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة من التحول الرقمي لشركات وزارة قطاع الأعمال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة قطاع الأعمال العام إنه في إطار الخطوات والإجراءات التنفيذية لإنجاز مشروع التحول الرقمي بشركات الوزارة، فقد انطلقت المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بتحديث وتطوير البنية التحتية والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه وقع الاختيار على التحالف المكون من شركتي فايبر مصر وڤودافون على أن تقوم شركة «فايبر مصر» بأعمال الدعم الفني، وشركة «فودافون» بإدارة واستضافة المنظومة بمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة إلكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الأعمال (private cloud) ومقرها مدينة السادس من أكتوبر.

وأشار البيان إلى أنه ستكون شركة «DELL EMC» الشريك الرئيسي لتوفير التكنولوجيا الخاصة بمركز البيانات لڤودافون وذلك بعد مناقصة شارك بها كبري متكاملي الخدمات وشركات التكنولوجيا في العالم. وستتيح الخدمات تطور في أداء شركات قطاع الأعمال وسرعة في إنجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار ال٢٤ ساعة لكافة تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات بأقل تكلفة ممكنة.

جدير بالذكر أن خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام بدأ تنفيذها، مطلع العام الجاري، وتستغرق نحو 18 شهرا، وتشمل أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، وقد تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.

والمحور الثاني يتمثل في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.

أما المحور الثالث يتضمن تطوير البنية التحتية للشركات والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات- تمت الإشارة إليه سابقا- والمحور الرابع والأخير إعداد مركز للكفاءات مسؤول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وجاري بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.

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