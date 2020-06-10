شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 عامًا.. متحف كفر الشيخ الجديد للآثار ينتظر الافتتاح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرهة لمتحف آثار كفرالشيخ، ليتحول حلم أبناء المحافظة، الذي استمر ٣٠ عامًا إلى حقيقة.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصه لـ «المصري اليوم»، بأن المتحف مقام على مساحة 6760 م٢ وسيضم كل الآثار التي تم اكتشافها ويتم اكتشافها مستقبلا بكافة المواقع الأثرية على أرض المحافظه الغنيه بالآثار القديمة، والتي ترجع إلى العصور الفرعونية والرومانية والإسلامية والبيزنطية، وأن المتحف يضم أقسامًا للعرض المتحفي، وثلاث قاعات عرض متنوعة منها «قاعة بوتو» وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ما قبل الميلاد، والقاعة الثانية الكبرى وهي «قاعة العرض الرئيسية، وتضم عدة قاعات مقسمة حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية، والعصرين اليوناني، والروماني، وعصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي، والقاعة الثالثة خاصة بالعرض الدوري، ويجري فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير.

وأشار إلى أن المتحف يضم أيضًا «قاعة التهيئة المرئية»، والندوات العلمية وتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفرالشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ العمل في إنشاء متحف كفر الشيخ ثم توقف العمل به في عهد المحافظين السابقين وتحول لمرتع للكلاب الضاله بحجة عدم وجود اعتمادات ماليه، وتم تحويله لقاعة أفراح وتم عرض مشكلته للمحافظين واحدا تلو الآخر حتى جاء اللواء سيد نصر، محافظ كفرالشيخ الأسبق الذي قرر إعادة العمل به، وفي عهد الدكتور إسماعيل طه المحافظ السابق تفقد مع وزير الآثار المتحف، وأبدى إعجابه بالمبنى وأعطى بعض ملحوظاته للمنفذين، وأعلن اهتمامه به، وأنه سيقوم والمحافظ بافتتاحه فور الانتهاء من تنفيذه.

متحف آثار كفر الشيخ الجديد

متحف آثار كفر الشيخ الجديد

متحف آثار كفر الشيخ الجديد

متحف آثار كفر الشيخ الجديد

متحف آثار كفر الشيخ الجديد

متحف آثار كفر الشيخ الجديد