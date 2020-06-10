شكرا لقرائتكم خبر عن طبقًا لبرتوكول «الصحة».. توصيل العلاج لحالات العزل المنزلي بحي الأربعين بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء حسن التركي، نائب مدير الأمن، والدكتور فيصل جودة، مديرعام مديرية الصحة وممثلا عن الأمن الوطني، والعميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين، ومرفت فهمي، مديرعام مديرية التضامن الاجتماعي، بمتابعة توزيع وتسليم شنطة العلاج لحالات العزل المنزلي بنطاق حي الأربعين طبقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأكد السكرتير العام على مدير عام مديرية الصحة بالمتابعة المستمرة لتسليم العلاج في المواعيد المحددة واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفرق العمل من الرائدات الريفيات وموظفي مدير الصحة التي تقوم بتوزيع وتسليم الادوية حفاظًا عليهم.

جاء ذلك بناء على تكليف اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، باستمرارعمل اللجنة الدائمة لإدارة الازمة بمحافظة السويس بالمرور بصفة مستمرة على المستشفيات للتأكيد على جدية العمل وتوفيرالعلاج والالتزام بالإجراءات لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض وتوافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية بمخازن الصحة وخطة توزيعها على الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات العامة ومتابعة توزيع العلاج لحالات العزل المنزلي.

توصيل العلاج لحالات العزل المنزلي بالسويس

توصيل العلاج لحالات العزل المنزلي بالسويس