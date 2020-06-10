شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تنعي أستاذ جراحة بكلية الطب إثر وفاته بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، الدكتور سالم خليل، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، داخل مستشفى العزل بالجامعة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتقدم رئيس الجامعة والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين، وطلاب الجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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