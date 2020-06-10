شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشعيل مستشفى عزل مصابي كورونا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الأربعاء، بدء تشغيل مستشفى العزل الصحي، والتى تم تجهيزها بمعهد الكبد القومي بسعة ٩٠ سرير و١٥ سرير عناية مركزة، وفتح أبوابها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ودعما لجهود الدولة في مواجهة هذه الأزمة.

وأوضح «مبارك»، أنه تم استقبال عدد من الحالات المصابة، وتقديم بروتوكول العلاج اللازم لهم، ومتابعتهم من قبل فريق طبى متكامل من كلية الطب يضم مختلف التخصصات.

وأكد رئيس الجامعة أن العمل بمعهد الكبد القومى يسير بانتظام ويستقبل حالات الإصابة بأمراض الكبد المختلفة، وتخصيص الغرف والعنايات المركزة وغرف العمليات والأشعة ومعامل التحاليل الخاصة بهم بعيدا عن المخصصة لمصابي فيروس كورونا المستجد تجنبا لانتشار العدوى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل بمعهد الكبد القومي وفريق العمل من كلية الطب لمجهوداتهم في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، متمنيا الشفاء لهم.