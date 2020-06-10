محافظ المنيا يوجه بتوفير بوابات تعقيم وتطهير ذاتية بمدخل جميع لجان الامتحانات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة استعدادات المحافظة لاجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، والتي ستبدأ 21 من الشهر الجاري.
جاء ذلك بحضور نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، ممثلي مديرية الامن، هيئة الإسعاف، التامين الصحي، الازهر.
ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.
وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بوضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات اوتكدس امام اللجان.
وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان، بالإضافة لتوفير بوابات تعقيم وتطهير ذاتية بمدخل جميع اللجان.
كما شدد المحافظ على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن، لعمل كردون أمنى بمحيط اللجان، مع تواجد سيارة إسعاف في نقاط محدده لاستقبال أي حالة طؤاري، مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان، البالغ عددها 158 لجنة منها 133 لجنة للثانوية العامة و25 لجنة للثانوية الأزهرية.
واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم، الخطوات والإجراءات التي نفذتها المديرية لتجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يبلغ 36 ألفا و143 طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة رئيسية، ولا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم.
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