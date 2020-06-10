شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى مطاي.. ويشدد على التخلص الآمن من النفايات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، سير العمل في مستشفى مطاي المركزي، أمس الثلاثاء، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وشدد «أبوزيد»، على أهمية التخلص الآمن ورفع النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات، ليتم التخلص الآمن منها وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة، وعدم تراكمها كي لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين، لا سيما في تلك الظروف التي نمر بها حاليًا، والتي تتطلب اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

والتقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي والتمريض، وتابع سير العمل بالمستشفى للوقوف على الاحتياجات الفعلية، كما تفقد مخزن المستشفى للتأكد مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.

ووجه نائب المحافظ، مدير المستشفى بسرعة التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة مكافحة العدوى، والوحدة المحلية لمركز مطاي، برفع أي مخلفات خطرة أو نفايات أولاً بأول والتخلص الآمن منها، مع تكثيف أعمال النظافة والرش والتطهير والتعقيم.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأطقم الطبية بالمستشفى، ومقدما الشكر على تحملهم المسئولية في تلك الظروف الصعبة، واشاد بجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

وفي نهاية الجولة، تفقد نائب المحافظ، سير العمل بمستشفى الصحة الإنجابية بمطاي، والمخصصة لاستقبال حالات النساء والتوليد، والأطفال.

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نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى مطاي المركزي

نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى مطاي المركزي

نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى مطاي المركزي

نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى مطاي المركزي

نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى مطاي المركزي