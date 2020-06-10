شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الترصد الوقائي تتابع المصابين بفيروس كورونا بقرى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، الأربعاء، أنه بالتنسيق مع الدكتورة شيماء عويس، مدير الإدارة الصحية بالزينية، تم تكثيف أعمال الترصد والمتابعة من قبل فريق إدارة الطب الوقائي بالزينية لحالات العزل المنزلى والمخالطين والاطمئنان على صحتهم.
وأضاف أن أعضاء الفريق الوقائي تابعوا مدى التزام الحالات بالعزل المنزلى واتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة وقام الفريق بإعطاء الأدوية للمخالطين مع الشرح لهم جرعات استخدامه والتأكيد عليها.
وأوضح أنه تم التنسيق مع المخزن الإقليمى للأدوية برئاسة دكتورة زهرة محمدجاد الرب، مديرة المخزن، بتوفير الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد لتوزيعها على مرضى العزل والمخالطين لهم بدائرة المركز.
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