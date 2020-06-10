شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، بحملة مكبرة، صباح الأربعاء، تم خلالها تنفيذ 19 قرار إزالة بمساحة 3 فدان، 2 قيراط، 3 سهم، وذلك بقريتي السلام والرياينة.

وأوضح رئيس مركز أرمنت أن الإزالات تمت بقرية السلام بتنفيذ 6 قرارات إزالة تعدي على أملاك الدولة، و2 قرار إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية، و10 قرارات مخالفة زراعة (صناعة طوب)، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الرياينة مخالفة بناء على أرض زراعية.

وأضاف أن عمليات الإزالة مستمرة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين للقرارات.