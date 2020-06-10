شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: تفعيل «قراءتي» لضمان مبدأ التباعد الاجتماعي وترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تنفيذاً للجهود التي تتخذها الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال العمل على خلق قنوات تواصل مع العملاء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، فقد تم تفعيل تطبيق (قراءتي) والذى يتيح للعميل تسجيل قراءة عداد المياه الخاص به بمحافظة المنيا والذى تم تفعيله بكافة أنحاء الجمهورية والذى قامت بتنفيذه الشركة القابضة.

وأضاف «الشهاوي» أنه يسهم في القضاء على مشكلة تراكم القراءات بالعداد، حيث يُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه وبالتالي الحصول على فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لترشيد استهلاك المياه، هذا ويتم العمل بهذا التطبيق من خلال الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading، والذى يقوم العميل من خلاله بتحميل البرنامج وتثبيته على جهاز الموبايل الخاص به وتسجيل القراءات بشكل منتظم شهريا.

تفعيل برنامج «قراءتى» بشركة مياه المنيا

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تسعى للوصول إلى مستوى عالى من الحرفية في الخدمات التي تقدمها للمواطنين داخل المحافظة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.