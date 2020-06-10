شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف رحلات الحجر الصحي.. فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال السياحة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عدد من ملاك الفنادق والقرر السياحية في مرسى علم بالبحر الأحمر عن تلقيهم المئات من الحجوزات من سائحين من مختلف الجنسيات وذلك لقضاء إجازاتهم بداية من الشهر المقبل وأنهم ينتظرون إعادة فتح حركة الطيران الدولية إلى مصر.

فيما منحت وزارة السياحة 6 فنادق بمرسى علم شهادة السلامة الصحية لاستقبال نزلاء.

وأكد عاطف عثمان، مدير أحد الفنادق بمرسى علم أن «الفندق تلقى عشرات الحجوزات من السائحين الذين يكررون قضاء إجازاتهم بنفس الفندق الأعوام السابقة».

وأوضح أن «الفندق جاهز لاستقبال السائحين بعد توقف استقبال رحلات المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي الذي كان مقررا وتم استبداله بالعزل المنزلي».

وأوضح عثمان أن الفندق انتهى من أعمال التعقيم والتطهير فور مغادرة اخر رحلات العائدين من الخارج ليكون جاهزا في استقبال السياحة الخارجبة خلال الفترة المقبلة

وأكد أبوالحجاج العماري مدير عام إحدى القرى السياحية بمرسى علم ان فنادق مرسى علم تتلقي عشرات الحجوزات من السائحين هواة ممارسة الغوص والسائحين الذين يكررون الزيارة لفنادق محددة لأكثر من مرة سنويا ويوميا ينتظرون إصدار قرار باستئناف حركة الطيران الدولي.

وأكد مسؤولو غرفة المنشآت الفندقية أن 11 فندقا وقرية سياحية كانت تعمل في استقبال المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي بمرسى علم ومع توقف الرحلات انتهت بأعمال التعقيم والتطهير لهذة الفنادق تمهيدا لإعدادها لاستقبال السياحة الخارجية فور استئناف حركة الطيران الخارجية.

ومن جانبه، أكد عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن العالم كله يتجه حاليا إلى العودة بشكل تدريجي للحياة الطبيعية وأن أغلب شركات الطيران أعلنت عن عودة حجز رحلاتها من جديد إلى الوجهات السياحية المختلفة.

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وأضاف أن هناك طلب ملح من بعض الدول المصدرة للسياحة إلى مصر مثل بريطانيا حيث يرغب منظمو الرحلات في تشغيل رحلات شارتر إلى الوجهات السياحية المصرية خاصة مرسى علم والغردقة.

وشدد عبداللطيف على ضرورة إعداد خطط سياحية من الآن للموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ من أكتوبر المقبل ببرامج جديدة تناسب احتياجات السائح.

وأكد على ضرورة بحث التخفيض في سعر تكلفة الطيران الشارتر مع إعداد حملات دعائية في الأسواق المستهدفة تشمل الإجراءات الاحترازية المتبعة بالفنادق ووضع كورونا في مصر وجهود الدولة للسيطرة عليه.

فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال السياحة الخارجية

فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال السياحة الخارجية

فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال السياحة الخارجية

فنادق مرسى علم تستعد لاستقبال السياحة الخارجية