شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 3 معامل «pcr» بالمنيا لإجراء تحاليل فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إنه تم تخصيص 3 معامل «pcr» بمستشفيات حميات المنيا والتأمين الصحي وجراحات اليوم الواحد بالمنيا، لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع مديرى معامل التحاليل بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة أية طوارئ.

وجه المحافظ بإزالة أية تحديات أو عقبات، تحول دون تطبيق كافة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع إنجاز العمل والإسراع به داخل القطاعات المختلفة للمنظومة الطبية، وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية على تحملهم المسؤولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا أنه «على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الوطن، فالحس الوطني يدعونا جميعا للالتفاف حول الوطن ومواجهة الأزمة».

وكانت محافظة المنيا، قد أعلنت عن تخصيص أرقام الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. والأرقام التي خصصتها المحافظة هي: 0862342200 -0862320001، ورقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء: 16528 والخط الساخن لوزارة الصحة 105 أو 15335.