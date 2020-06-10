شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل إسنا» يشهد 10 «قيصرية» لمصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى العزل بإسنا المخصصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، الأربعاء، عاشر ولادة قيصرية لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها ووضعت مولود أنثى، وتتلقى علاج للتعافي من الفيروس، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود، ووضع الأم والجنين تحت الرعاية الطبية الكاملة.

وأجريت العملية تحت إشراف طبي من أطباء الحجر الصحى، والنساء الولادة، محققًا الترتيب الأول على مستوى الجمهورية في إجراء عمليات الولادة القيصرية للسيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا، واللاتي يتلقين العلاج بالمستشفى .

من جانبه، قال وليد الضوي، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، في تصريحات صحفية، إن الفريق الطبي نجح في إجراء أول ولادة قيصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، لسيدة حامل تتلقى علاج الفيروس بمستشفى العزل، مشيرًا إلى أنها دخلت المستشفى مصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى بداية شهرها التاسع، كانت تعاني من أعراض الإصابة بالفيروس حيث خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة، حيث أجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي، بقيادة الدكتورة إلهام محمود، مدير عام المستشفى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إلهام محمود، مدير المستشفى، إنه تم تقييم وضع الحالة للسيدة الحامل بعد متابعتها وعمل تقرير يومى عن حالتها منذ دخولها المستشفى، وتم إجراء العملية القيصرية التي استغرقت قرابة الساعتين، مؤكدة أن حالة الأم بصحة جيدة، وتم نقلها لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وذلك كنوع من الاجراءات الاحترازية، كما تم فحص المولود وهو أنثى، ونقلها لقسم الحضانات تمهيدًا لعمل مسحة طبية، للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن مستشفى العزل الصحي باسنا اجرت عشر عمليات ولادة قيصرية لتكون أول مستشفى مخصصة للعزل الصحي تجري هذا العدد من عمليات الولادة، وأول مستشفى عزل صحي على مستوى الجمهورية خروج وتعافي والتي تجاوز عدد الخروج 570 متعافيًا من فيروس كورونا.

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