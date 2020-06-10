شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء المنيا تنعي «إخصائي حميات سمالوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة أطباء المنيا، برئاسة الدكتور ناصر زغلول، الأربعاء، الدكتور سيد نادي كامل محمد، 44 سنة، أخصائي حميات بمركز سمالوط، الذي توفى متأثرا بوباء كورونا أثناء عمله، بعد أن تم احتجازه بمستشفي الحجر الصحي بملوي، يوم 29 مايو الماضي، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح أمس الثلاثاء.

ونشرت النقابة نعي الفقيد على صفحتها الرسمية، حيث وصفته بأنه شهيد الواجب واحتسبته عند الله من الشهداء، داعية الله أن يتغمده في فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كانت مديرية الصحة في المنيا أعلنت تسجيل أول حالة وفاة بين أطقمها الطبية.