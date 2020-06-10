شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وكيل جديد لـ«صحة الإسكندرية».. و«عبدالغني»: «كورونا» على رأس أولوياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، القرار رقم 380 لسنة 2020 بتعيين الدكتور خالد جمال عبدالغنى مدير مديرية مطروح وكيلًا جديدًا لوزارة الصحة في الإسكندرية ولمدة عام.

وقال وكيل الوزارة الجديد في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن التعامل مع الوضع الصحى الحالى المصاحب لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سيكون على رأس أولوياته خاصة فيما يتعلق بتنظيم العمل داخل المستشفيات التابعة للوزارة ووضع اليات غير تقليدية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه «سنعمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من مرضى فيروس كورونا سواء حالات الاشتباه أو من تأكدت إيجابية مسحاتهم«.

وأشار «عبدالغني» إلى أنه سيعقد اجتماعا بقيادات المديرية فور استلام العمل رسميا والمقرر غداً الخميس لبحث اعادة ترتيب العمل من الداخل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة لا سيما تزامنا مع خطة الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره«.

كما أصدرت قرارا حمل رقم 379 لسنة 2020 بندب الدكتور علاء عثمان للعمل بقطاع شؤون الأقاليم بديوان عام الوزارة لمدة عام أيضاً.