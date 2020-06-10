شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" عن عودة الحج العمرة : تحتاج إجراءات مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارىء واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط أن تخفيف قيود التباعد الاجتماعي فى العالم يخصع للعديد من العوامل منها اقتصادى ومنها اجتماعي وكذلك صحي .

وقالت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أنه لابد عند تطبيق تخفيف قيود التباعد الاجتماعي من وجود عدد من المؤشرات وهى أولا إنخفاض نسب الوفيات وكذلك إنخفاض نسب الاصابات لاكثر من 50 % مشيرة الي أهمية قدرة الدولة علي تتبع المخالطين وتوفير التحاليل اللازمة سريعا وتابعت : هناك عوامل تتعلق بقدرة الدولة علي توفير مستويات من الرعاية الصحية .

وحول مسألة عودة رحلات الحج والعمرة قالت : السعودية تقوم باتخاذ كافة الاجراءات وفى حال عودة الحج ستكون هناك إجراءات مشددة وقوية للحماية من الاصابة بكورونا وهناك تواصل كبير معهم وسيكون هناك إشراف كامل علي أليات عودة الحج وطريقته .

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وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19). يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وكذلك إرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية

وتضمن المؤتمر مناقشة رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والإجابة على أسئلة الإعلاميين يشارك في المؤتمر المتحدثون الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط