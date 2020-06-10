شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد بعد قليل مؤتمرا صحفيا حول أخر تطورات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد بعد قليل مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو كونفرانس عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19). Advertisements ويناقش المؤتمر الصحفي أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي اسئلة الصحفيين والاعلاميين . ويتحدث بالمؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

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