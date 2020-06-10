شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أن تعديل جداول تشغيل القطارات مرتبط بقرار حظر التجوال سواء بتقليص ساعات الحظر أو مدها أو إلغاء الحظر تماما.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه سيتم إعادة حركة القطارات بكامل طاقتها فى حالة رفع حظر التجوال تماما، حيث ينتهى العمل بقرار رئيس الوزراء الحالى الذى يفرض حظر تجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا يوم 13 يونيو الجارى.

وقالت المصادر إنه فى حالة رفع حظر التجوال سيتم إعادة العمل بجداول التشغيل القديمة مع إجراء بعض التعديلات عليها بحيث يتم تقليل زمن التقاطر وزيادة أعداد القطارات على الخطوط التى عليها كثافة ركاب من أجل الحفاظ على تقليل كثافة الركاب بالقطارات ومنع ومواجهة أى تكدسات تظهر بها.

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وأشارت المصادر أنه ستسمر الهيئة فى إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم القطارات بجانب تحقيق عنصر التباعد الاجتماعى أمام شبابيك الحجز بالمحطات مع التنبية بضرورة استمرار الكمامات الوقائية.