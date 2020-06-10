شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد بدء من اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية بأن يستمر هذا الارتفاع لنهاية الأسبوع .

وناشدت الدكتور إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالابتعاد المباشر عن أشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس .

كما ناشدت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، الإكثار من شرب السوائل ، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية .

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بداية من اليوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع الجارى ، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة متوقع أن تصل مع نهاية الأسبوع 38 و 39 درجة.

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و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.