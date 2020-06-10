شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية عن انسحاب أمريكا من المنظمة: نأمل عودة المياه لمجاريها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ولا تزال داعمة لانشطة المنظمة، وقال خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمكتب القاهرة أن انسحاب الولايات المتحدة من عضوية المنظمة ليس نهاية المطاف، وأن المياه ستعود إلى مجاريها، وتابع: ساهمت الولايات المتحدة فى إنقاذ أرواح كثيرة بسبب دعمها .

وأضاف: الحوار لا ينقطع بين مسوؤلي المنظمة وبين مسؤلي الحكومة الامريكية، موضحا أن المنظمة تنفذ سياسات الدول جميعها، وقال: نأمل أن تعود العلاقات قريبا.

وكان أكد المنظرى انه تم توفير آليات الحماية للفرق الطبية من فيروس كورونا في 133 دولة حول العالم، مشيرا إلى أنه تم إعادة إدخال الهيدروكسى كلوروكين للتجارب السريرية، لافتا إلى أنه تم وضع مواصفات جديدة للكمامات للحماية من مرض كوفيد 19، مشيرا إلى وجود 100 دولة تشارك في التجارب السريرية لعلاجات كورونا واضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الان بمكتب المنظمة في القاهرة : دخلت 40 مستشفي بالعالم في التجارب السريرية للعلاجات حاليا وأضاف أنه تم توفير 1.5 مليون اختبار لكورونا في 129 دولة من خلال المنظمة.

Advertisements