شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى خلال ال6 سنوات الماضية إنجازات متنوعة في عدد من المجالات التى حققت نتائج متميزة فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى،

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك انجازات الوزارة خلال 6 سنوات فعلى صعيد الجامعات والمراكز البحثية نجد أن:

▪ بلغ عدد الجامعات الحكومية (27) جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات منذ 2014/2015 منها (3) جامعات أنشئت في العامين الأخيرين فقط هي جامعات (الوادي الجديد – مطروح – الأقصر).

▪ عدد 494 كلية ومعهدًا بالجامعات الحكومية (بزيادة 93 كلية منذ 2014/2015).

▪ عدد (188) برنامجًا جديدًا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية (بزيادة 70 برنامج منذ 2014/2015).

▪ عدد (35) جامعة خاصة وأهلية (بزيادة 17 جامعة منذ 2014 /2015) تضم عدد (168) كلية (بزيادة 32 كلية منذ 2014/2015).

▪ عدد (8) كليات تكنولوجية تضم 45 معهدًا فنيًا فوق متوسط.

▪ عدد (3) جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها العام الدراسي 2019/2020 وهم:

o الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة

o الجامعة التكنولوجية بقويسنا

o الجامعة التكنولوجية ببني سويف

o كما جاري العمل على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية فى المدن التالية (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة (طيبة)، أسيوط).

▪ عدد (4) جامعات أهلية جديدة تقوم بإنشائها الوزارة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة هي:

o جامعة الجلالة

o جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة فى مدن (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر)

o جامعة العلمين الدولية

o جامعة المنصورة الجديدة

▪ جاري إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

▪ عدد (168) معهدًا عاليًا ومتوسطًا خاصًا (بزيادة 12 معهد منذ 2014/2015).

▪ جامعات باتفاقيات دوليه

o الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

o فرع جامعة إسلسكا بمصر

الجامعه الألمانيه الدولية

▪ عدد (3) من فروع الجامعات الأجنبية، هي:

o مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد

o مؤسسة جامعة المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية

o مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية

▪ أعداد الطلبة التي يتم استيعابهم سنويا فى منظومة التعليم العالي:

o نحو 3 ملايين طالب وطالبة مقيدين بالجامعات والمعاهد الحكومية (بزيادة حوالي 400 ألف طالب منذ 2014/2015)، تقدم لسوق العمل والإنتاج نحو 500 ألف خريج سنويًا

o عدد 219.763 طالبًا مقيدًا بالدراسات العليا بتلك المؤسسات

o عدد 120 ألف عضو هيئة تدريس وعضو هيئة معاونة (بزيادة 16 ألف عضو منذ 2014/2015)

o عدد 1.200 مبعوث (بزيادة حوالي 600 مبعوث عن 2014) للحصول على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها: )الذكاء الاصطناعي، الهندسة النووية، إنترنت الأشياء، هندسة الطاقة، الصناعات الدوائية، البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي حيث أحتلت مصر مؤخرًا المرتبة 40 عالميًا في أبحاث النانوتكنولوجي

-عدد 72 ألف طالب وافد مقيدين بمؤسسات التعليم العالي

▪ عدد (113) مستشفى جامعيًا (بزيادة 24 مستشفي منذ 2014)، فضلاً عن عدد من مراكز ومعاهد البحوث الطبية تنتشر في كافة ربوع مصر

▪ عدد (11) مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية تتبع الوزارة و(15) معهدًا ومركزًا وهيئة تبع وزارات أخرى تقوم الوزارة بالتنسيق الوطني معها فيما يختص بالبحوث والابتكار

إنشاء معهد بحوث الإلكترونيات الجديد

إنشاء مدينه الفضاء المصرية

▪ زيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40 مليار جنيه منذ عام 2014 (إجمالي ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي 2020/2021 حوالي 65 مليار جنيه).

وفيما يتعلق بالتصنيف الدولى للجامعات فقد استطاعت الوزارة تحقيق العديد من الإنجازات فى هذا الملف الهام منها:

▪ تشكيل لجنة لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي في يونيو 2017.

▪ في عام 2017 تم إدراج 4 جامعات في تصنيف ليدن الهولندي، و8 في تصنيف Times Higher Education البريطاني.

▪ في 2018 تم إدراج ١٩ جامعة بين أفضل ١٢٠٠ جامعة فى تصنيف "Times Higher Education"، و20 جامعة في تصنيف QS البريطاني، و11 في تصنيف US News الأمريكي، و6 في تصنيفRanking Web of Universities الأسباني.

▪ في 2019 شهد ترتيب الجامعات المصرية تقدمًا ملموسًا في تصنيف "Leiden" الهولندي، حيث تواجد فيه 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية، لتواصل الجامعات المصرية سعيها الدائم نحو التقدم والارتقاء بالمستوى التعليمي في أكبر عدد من التصنيفات الدولية، وهي جامعات القاهرة (المركز 341)، وعين شمس (المركز 582)، والمنصورة (المركز 681)، والإسكندرية (المركز 730)، والزقازيق (المركز 834).

▪ وشهد تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Educationزيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة وهم جامعات (بنى سويف، كفر الشيخ، المنصورة، قناة السويس، سوهاج، طنطا، الفيوم، حلوان، المنوفية، المنيا، جنوب الوادى، الزقازيق)، كما حصلت جامعة أسوان على المركز الأول عالميًّا في الاستشهادات.

▪ وشهد تصنيف "شنغهاى" إدراج 16 جامعة مصرية فى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً في 54 تخصص علمى عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية في تصنيف "شنغهاي" للتخصصات للعام 2019، وتواجد خمس جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي الصيني وهى جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، الزقازيق).

▪ وشهد تصنيف US NEWS العالمي للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة ب 11 جامعة العام الماضى (2019) بزيادة ثلاث جامعات حكومية وهي بنى سويف وبنها والمنيا؛ وبذلك يكون هناك زيادة في تمثيل مصر هذا العام لتصل إلى 0.93% على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 0.88% العام الماضى، فضلاً عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49% لتصل إلى 0.70% فى 4 سنوات (2014-2018).

▪ وشهد تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذي تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة، وشملت الجامعات المصرية التى أدرجت فى هذا التصنيف جامعات: (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، حلوان، قناة السويس، الأمريكية، الألمانية، البريطانية، طنطا، الزقازيق، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بنها، بني سويف، المنيا، الفيوم، المستقبل، جنوب الوادي، كفر الشيخ، المنوفية)، بما يعنى أن هناك زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل إلى 17.1٪ ، على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 16.4% العام الماضي.

▪ وشهد تصنيف "US News" الأمريكي لعام ٢٠٢٠ للبرامج إدراج 40 برنامجا ضمن 10 تخصصات مختلفة هي، العلوم الزراعية - الأحياء والكيمياء الحيوية ـ الكيمياء - الطب الإكلينيكي ـ الهندسة ـ المناعة ـ علوم المواد ـ الصيدلة ـ الفيزياء ـ علوم الحيوان، حيث تم إدراج جامعة القاهرة في تصنيف جميع البرامج، وحصل برنامج صيدلة جامعة القاهرة على المركز 107 عالميا بأفضل ترتيب لبرنامج مصري عالميا، كما تم تصنيف عدد 7 برامج لجامعات مصرية في تخصص الكيمياء، وعدد 6 برامج لجامعات مصرية في تخصص الطب الإكلينيكي، وعدد 9 برامج لجامعات مصرية في تخصص الهندسة، وعدد 2 برنامج لجامعات مصرية في تخصص علوم المواد، وعدد 5 برامج لجامعات مصرية في تخصص الصيدلة، وعدد 6 برامج لجامعات مصرية في تخصص الفيزياء، وعدد 2 برنامج لجامعات مصرية في تخصص علوم الحيوان.

▪ إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020.

▪ إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020.

▪ ضم ٩ جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندي، وشملت قائمة الجامعات المصرية (عين شمس ـ الإسكندرية ـ القاهرة ـ حلوان ـ كفر الشيخ ـ المنصورة ـ المنوفية ـ السويس ـ طنطا).

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الوافدين نجد أن:

▪ زاد عدد الطلاب الوافدين ليصل إلى 72000 طالب وافد مقيدين بمؤسسات التعليم العالي (مرحلة أولى – دراسات عليا)

▪ الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بمقر الوزارة بحي السفارات بمدينة نصر، ومركز اللغة العربية لغير الناطقين بها وتم الافتتاح الرسمى في 2/12/2018

▪ إطلاق تطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف المحمول

وشهد التعاون المصرى الإفريقى العديد من الإنجازات هى:

▪ قدمت الدولة عدد 1.900 منحة لأبناء القارة الإفريقية بتكلفة حوالى 17 مليون دولار سنوياً وعلى سبيل المثال قد بلغ عدد المنح المقدمة لدول القارة الإفريقية للدراسة بقطاع العلوم الطبية خلال الأعوام (2014-2020) 1.632 منحة.

▪ يوجد بمصر 1.100 طالب إفريقى يدرسون بمنح جارٍ زيادتها إلى جانب أن المراكز البحثية تسخر كافة إمكانياتها للتواصل مع الباحثين الأفارقة لتنظيم المشروعات البحثية المشتركة خاصة فى مجالات الصحة والطاقة والزراعة والمياه.

▪ بلغ إجمالى المنح المقدمة سنويا للدول الإفريقية عدد 644 منحة للمرحلة الجامعية الأولى منها 409 مخصصة لدول حوض النيل وعدد 167 للدراسات العليا منها 131 منحة مخصصة لدول حوض النيل، وبلغت نسب التنفيذ في العام الجامعى الحالى 59% للمرحلة الجامعية، 78% لمرحلة الدراسات العليا بالإضافة إلى 40 منحة لدراسة اللغة العربية.

▪ تقديم 50 منحة لشباب الباحثين الأفارقة، بتكلفة إجمالية 12.5 مليون جنيه، تأكيدًا لدور مصر الريادي في دعم إفريقيا وتنمية قدراتها المتعلقة بقطاعي الشباب والبحث العلمي.

▪ استمرار الفروع الثلاثة للجامعات المصرية (فرع جامعة الإسكندرية في جنوب السودان، فرع جامعة الإسكندرية في تشاد، وفرع جامعة القاهرة بالسودان) فى تقديم نموذج علمى متميز لخريج مؤهل لسوق العمل ويحاكى احتياجات الدولة.

▪ الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس.

▪ قيام كليات الطب المصرية بتنظيم قوافل طبية لإفريقيا تم خلالها فحص 1000 حالة وإجراء أكثر من 600 عملية جراحية في مختلف بلدان إفريقيا.

▪ قيام وزارة التعليم العالى من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتقدم جوائز سنوية للشباب المبدعين والباحثين الأفارقة لدعم عملية البحث العلمى والابتكار.

▪ نظمت الوزارة هذا العام ما يقرب من 30 مؤتمر علمى فى التخصصات المختلفة والتى استضافت فيه العديد من الدول الإفريقية والعلماء والباحثين الأفارقة مما يساهم فى نشر المعرفة وتبادل الخبرات.

كما قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بوضع عدد من الإستراتيجيات القومية كما شاركت مع جهات أخرى فى وضع عدد من الإستراتيجيات فى عدد من المجالات:

▪ الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

▪ الإستراتيجية القومية للتوظيف.

▪ الإستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي.

▪ الإستراتيجية القومية لصناعة السيارات الكهربية.

▪ إستراتيجية مكافحة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات.

وفيما يتعلق بالمبادرات القومية فقد قامت الوزارة بإطلاق:

▪ مبادرة صنايعية مصر.

▪ مبادرة ادرس فى مصر.

▪ مبادرة مليون مبرمج مع هواوى.

▪ مبادرة 365 صحة.

▪ مبادرة «اندماج» (FUSION)، للشراكة بين التعليم الهندسى والبحث العلمى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيل جيل جديد من الخرجين المبدعين ورواد الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وعلى صعيد التحول الرقمى فقد قامت الوزارة بـ :

▪ جاري العمل علي الإنتهاء من المشروع القومي لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات اتساقاً مع سياسة الدولة للتحول الرقمي من أجل تحويلها إلى جامعات ذكية.

▪ إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية (GIS) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

▪ إنشاء 8 مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الجامعات التالية: المنوفية، المنصورة، سوهاج، أسوان، المنيا (قنا)، جنوب الوادى، وقناة السويس وذلك في إطار إستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من المنافسة وريادة الأعمال واتفاقاً مع إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة المجتمع المحيط وإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار ولإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من النظم التكنولوجية المتطورة.

▪ تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين.

▪ تفعيل منظومة التعلم والإختبارات الإلكترونيه بالجامعات.

▪ تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات.

وفيما يتعلق بالأنشطة الطلابية فقد قامت الوزارة بـ :

▪ تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وأنشطة لتنمية الوعي السياسي (محاكاة جامعة الدول العربية ومحاكاة الأمم المتحدة ومحاكاة البرلمان الأوروبي).

▪ تنظيم دورى الجامعات.

▪ فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات.

▪ مشاركة 146.351 طالبًا وطالبة في الأنشطة الطلابية التي نظمها الاتحاد الرياضى للجامعات.

▪ مشاركة 14.833طالبًا وطالبة فى أفواج بطولة أوائل المناطق وبطولة الكليات بالمعسكر الصيفي ببلطيم.

▪ مشاركة 13.480 طالبًا وطالبة فى ملتقى نوادي العلوم.

▪ مشاركة نحو ١.٠٩٦ طالبًا وطالبة فى أنشطة الرحلات والمعسكرات.

▪ انطلاق فعاليات المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية بمحافظة مطروح بمشاركة ٣٣٠ طالب وطالبة من ٢٥ جامعة مصرية.

▪ انعقاد فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة بجامعة المنوفية، ، بمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من الجامعات المصرية.

▪ انعقاد فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول بأسوان بمشاركة 21 دولة إفريقية و 24 جامعة مصرية، وذلك فى إطار إعلان السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019.

▪ انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى 2019/2020 حيث تقلدت (6) طالبات رئاسة الاتحاد لجامعات (القاهرة ـ حلوان ـ قناة السويس - دمياط - الأقصر - السويس ).

كما قامت الوزارة بتنظيم عدد من المسابقات على مستوى الجامعات:

▪ إطلاق مسابقة أفضل جامعة فى (الاستعداد للعام الدراسي، التحول الرقمي، تطوير العشوائيات، ومكافحة محو الأمية).

▪ إطلاق مسابقة رالي السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية رئيس مجلس الوزراء (الموسم الأول 2018، والثاني 2019). ويعد الرالي المسابقة التكنولوجية الأولى من نوعها في مصر والمنطقة العربية، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتجميع القدرات الوطنية في الداخل والخارج.

▪ إقامة مسابقة لدعم مشروعات التخرج الطلابية، وتم اختيار 300 مشروع للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه فى مجالات (الأثاث والديكور، التكنولوجيا الخضراء، البرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، البرمجيات، إنترنت الأشياء، أفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، صناعة الإلكترونيات والروبوتكس، الطاقة والمياه، الاستزراع السمكي.... وغيرها).

وعلى صعيد المسابقات الدولية فقد حقق قطاع التعليم العالى والبحث العلمى العديد من الإنجازات منها:

▪ حصول فريق طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية على المركز الثاني في مسابقة هواوي العالمية لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات "Huawei ICT competition"، والتي أقيمت بالصين خلال الفترة من 26 حتى 27 مايو 2019.

▪ حصول طلاب كلية هندسة جامعة هليوبوليس على المركز الثالث فى مسابقة الروبوكون 2019.

▪ تصدر كلية هندسة عين شمس لجامعات الشرق الأوسط وإفريقيا في سباق Formula Student بإنجلترا، حيث توج الفريق المكون من 44 طالبًا بالمركز الـ ٢٦ من بين ٨١ فريقًا مشاركًا من مختلف دول العالم من خلال المشاركة بسيارتين إحداهما تعمل بالبنزين والأخرى بالكهرباء.

▪ فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول عالمياً في التصنيفات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال والتي عقدت فى ١٧ أكتوبر 2019 بالعاصمة الفنلندية هليسنكي.

وفيما يتعلق بإنجازات الوزارة فى تطوير المستشفيات الجامعية فقد قامت الوزارة بـ :

▪ تطوير المستشفيات الجامعية (113 مستشفى جامعي) بزيادة 25 مستشفي عن 2014، فضلاً عن عدد من مراكز ومعاهد البحوث الطبية المنتشرة فى جمهورية مصر العربية.

▪ المشاركة فى المبادرات الرئاسية:

o "١٠٠ مليون صحة - القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية" (تم إجراء مسح 319.989 ألف طالب و300 ألف مواطن من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات الجامعية)

o "صحة المرأة" (المرحلة الأولي 5 مستشفيات جامعية تعمل كمراكز تشخيص متقدمة للحالات الإيجابية فى المسح وتدريب العاملين بنقاط المسح لحوالي 12 ألف حالة)

o "إنهاء قوائم الانتظار" 75 ألف تدخل جراحي من إجمالي قوائم الانتظار و 79% من حالات زرع الكبد

▪ القوافل الطبية لدول إفريقيا.

▪ تطوير ورفع كفاءة مستشفى طوارئ قصر العيني.

▪ بناء مستشفي ٥٠٠ ٥٠٠.

▪ تطوير وإعادة تأهيل المعهد القومي للأورام.

▪ التعاون مع وزارة الصحة فى تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

▪ توقيع 41 بروتوكول بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ووحداتها فى المحافظات المختلفة منذ 2015 حتى 2019.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية والاتفاقيات فقد قامت الوزارة بـ:

▪ (35) اتفاق ثنائي بين الجامعات المصرية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية:

o (14) مذكرة تفاهم

o (16) اتفاق تعاون

o (3) بروتوكول تعاون

o (2) اتفاق توأمة

▪ (3) بروتوكولات تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعتى منزو ونينشيا بالصين، بهدف التعاون في تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية المتقدمة ذات الكفاءة العالية، ووحدات تخزين الطاقة الشمسية بتكنولوجيا النانو، والتعامل مع المخلفات الإلكترونية؛ والتعامل مع مياه الزراعة.

▪ بروتوكول تعاون بين عدد من الجامعات المصرية (عين شمس – حلوان – الزقازيق – قناة السويس – المنوفية – الإسكندرية – جنوب الوادي – سوهاج) وجامعة أوشن الأمريكية لإنشاء كليات مجتمعية، في إطار تطوير التعليم الفني.

▪ مذكرة تفاهم ثلاثية بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص وذلك خلال القمة الرئاسية الثلاثية في 10/10/2018.

▪ اتفاقية شراكة للتوأمة بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكلية الهندسة بجامعة إيست لندن بإنجلترا؛ بهدف منح شهادة مزدوجة من الجامعتين في برامج العمارة، وهندسة البناء، ونظم البرمجيات.

▪ مبادرة رواد 2030 لتنفيذ برنامج الماجستير المهنى لريادة الأعمال بالتعاون بين جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

▪ اتفاقية تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات مع معهد شنغهاي للأنظمة الميكرومترية وتكنولوجيا المعلومات SIMIT بهدف وضع آليات للتعاون في مجال استشارات إنشاء الغرف النظيفة ونقل التكنولوجيا.

▪ توقيع اتفاقية تعاون مع الدكتور/ شيباساكي مدير مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعه طوكيو التى تعد من أعرق جامعات اليابان، والمصنفة رقم 1 على مستوى الجامعات اليابانية، ورقم 23 على مستوى العالم طبقًا لتصنيفQS ووفقًا للاتفاقية، تم ضم مصر رسميًا لمدرسـة علوم الفضاء الدولية (World Space School)، والتي تم إنشائها بواسطة جامعة طوكيو؛ لتصبح مصر عضوًا رسميًا بها.

▪ توقيع الترتيبات التنفيذية لاتفاقية "بريما" بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية لبدء تنفيذ "بريما" والتى تعد من أكثر البرامج تميزا فى إطار التعاون الأورمتوسطى ، كما تساهم فى تعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوربى خاصة فى مجالات التغذية والزراعة والمياه.

▪ توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وشركة (IBM)؛ بهدف منح دبلومات متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الحاسبات والمعلومات، وأقسام هندسة الحاسبات بكليات الهندسة بالجامعات؛ لرفع كفاءتهم وتأهيلهم لإعداد وتدريب الطلبة فى هذا المجال.

▪ إنشاء 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية لمدة 5 سنوات بشراكة كبري الجامعات الأمريكية مع الجامعات المصرية.

وعلى صعيد استضافة وتنظيم المؤتمرات والندوات الدولية فقد قامت الوزارة بـ:

▪ تنظيم المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي النسخة الأولي 2019.

▪ المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي.

▪ المنتدي الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

▪ مؤتمر إطلاق طاقات المصريين.

وعلى صعيد التمثيل الدولى والإقليمى فقد:

▪ فازت مصر برئاسة رابطة تطوير التعليم في إفريقيا نهاية عام 2015 ولمدة عامين، وهي أكبر مؤسسة إفريقية في مجال تطوير التعليم، وتتبع البنك الإفريقي للتنمية.

▪ فازت مصر برئاسة هيئة مكتب التعليم والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية الاتحاد الإفريقي نهاية عام 2015 ولمدة عامين، وهي الهيئة المسئولة عن التخطيط للبحث العلمي على مستوى دول القارة.

▪ فازت مصر بعضوية 4 لجان مهمة بمنظمة اليونسكو، هي: (اللجنة الحكومية "المعلومات للجميع" - لجنة إدارة التحولات الاجتماعية - لجنة استعادة الممتلكات الثقافية - اللجنة التنفيذية للحملة الدولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية).

▪ تشغل مصر منصب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) منذ مايو 2014، ومنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) منذ نوفمبر 2015.

▪ فوز مصر بمقعد نائب الرئيس ممثلا للمجموعة العربية لليونسكو فى لجنة الخبراء الحكوميين الدولية.

▪ فوز مصر بمقعد رئيس اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية باليونسكو حتى 2021.

▪ إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو ضمن 40 دولة.

▪ فازت مصر بمنصب الرئيس بالمشاركة مع إيطاليا لمبادرة "بريما(PRIMA) للبحوث والابتكار" وهى مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار بتمويل 500 مليون يورو حتى عام 2028.

وفيما يتعلق بالارتقاء بالدوريات والمجلات العلمية المصرية فقد تقدمت 3 مجلات علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت الدولي، كما ارتفع عدد المجلات المصرية ذات معامل التأثير المدرجة في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية ليصل إلى 8 مجلات علمية مصرية.



وحول مؤشرات البحث العلمى والابتكار الدولية فقد:

▪ ارتفعت مرتبة مصر فى مؤشر المعرفة العالمي 17 مركزا عن 2018 (99 من 134) ليصبح 82 من ضمن 136 دولة فى عام 2019.

▪ احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم.

▪ زيادة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم، وبلغت نسبتها 50.2%.

▪ وصل أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة إلى 138 ألف باحث.

▪ بلغت الأبحاث العلمية المنشورة دولياً 22.6 ألف بحثًا.

▪ تقدمت مصر فى مؤشر الابتكار العالمى 13 مركز منذ عام 2017 حيث احتلت مصر المرتبة 92 في مؤشر الابتكار العالمى لعام 2019 وكانت فى المرتبة 105 عام 2017.

▪ وصل ترتيب مصر في مؤشر الابتكار الفرعي للبحث والتطوير إلى 53 .

▪ احتلت مصر المركز 94 من بين 140 في مؤشر التنافسية العالمية.

▪ فى مجالِ التكنولوجياتِ البازغةِ احتلت مصرُ عالميًا المرتبةَ 11 في النشرِ العلمي في تحليةِ المياهِ (والأولى إفريقيا)، والمرتبةَ 25 فى النانو تكنولوجي، والثالثةَ إفريقيًا فى الزراعةِ الذكية.

▪ وصل عدد طلبات براءات الاختراع إلى 2255 طلب ( 997 طلب للمصريين و1258 للأجانب).

▪ بلغت براءات الاختراع الممنوحة 690 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصرى عــام 2018 ( 155براءة ممنوحة للمصريين بنسبة 22.5% ، 535 براءة ممنوحة للأجانب بنسبة 77 %.

▪ اختيار عدد 170 منحة ماجستير ضمن برنامج علماء الجيل القادم بإجمالي تمويل قدره 13,5 مليون جنيه مصري.

وفيما يتعلق بنشر ثقافة العلوم والابتكار فقد تم:

▪ إطلاق الدورة الخامسة لجامعة الطفل وقد وصل عدد الطلاب المقيدين 16400 طالب في 39 جامعة.

▪ إطلاق معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار عام 2018 وتم عرض 670 ابتكار، كما تم إطلاق المعرض فى نسخته السادسة عام 2019 بمشاركة دولية من 22 دولة على مستوى العالم، وتضمن المعرض ما يقرب من 1000 عارض بأفكار وابتكارات متميزة من مصر والدول العربية والإفريقية والأجنبية.

▪ التعاقد لتنفيذ 582 مشروع بمجالات الطاقة والمياه والصحة والاتصالات والزراعة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والبيئة والصناعات الإستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز دور البحث العلمي في تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي بإجمالي تمويل 195 مليون جنيه مصري.

▪ تنفيذ أكثر من 95% من مشروعات بحثية وتطبيقية في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بمنحة قيمتها 7.5 مليون يورو، وتم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بمدينتي برج العرب وشلاتين.

وحول تعميق التنمية التكنولوجية فقد تم:ـ

▪ إنهاء إجراءات التعاقد لإنشاء حاضنة في مجال الذكاء الاصطناعي مع رواد 2030 وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

▪ وصل عدد الحاضنات التكنولوجية إلى 19حاضنة تكنولوجية ومن المستهدف زيادة عدد الحاضنات لـ 24 حاضنة.

▪ تخريج عدد 68 شركة من خلال الحاضنات التكنولوجية لتعمل في السوق ويتم الاحتضان في الوقت الحالي لـعدد 25 شركة ناشئة.

▪ وصل عدد التحالفات التكنولوجية لـ 13 تحالف.

▪ التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تعميق التنمية التكنولوجية حوالي 240 مليون جنيه.

كما شهدت الوزارة إنجازات متنوعة فى مجال التطوير والجودة والحوكمة، من خلال ضبط التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث صدرت حزمة من القوانين منها:

1. قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية بجمهورية مصر العربية (ق 162 لسنة 2018).

2. تعديل ق 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

3. تعديل ق 12 لسنة 2009بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.

4. تعديل بعض أحكام ق 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

5. قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية (ق 19 لسنة 2018) (وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي).

6. قرار مجلس الوزراء رقم 656 لسنة 2018 بشأن مدة الدراسة بكلية الطب (5+2).

7. تعديل قانون 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب (وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي).

8. قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية (ق3 لسنة 2018).

9. قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار (ق23 لسنة 2018) ولائحته التنفيذية.

10. قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ق 1 لسنة 2019).

11. قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

12. قانون إنشاء صندوق الوقف البحثي.

13. تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين.

14. تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمكافآت أعضاء هيئة التدريس.

15. موافقة مجلس الوزراء على قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية.

16. الانتهاء من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل.

17. الأنتهاء من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البعثات.

18. صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتعديلات التشريعية لمسمى الدرجات العلمية، التي تمنحها كليات الصيدلة بالجامعات المصرية (بكالوريوس الصيدلة فارم د) والصيدلة الإكلينكية (فارم د) والذي يطبق على الطلاب الجدد الملتحقين بكليات الصيدلة، بدءًا من العام الدراسي 2019 /2020.

19. إنشاء صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

20. إنشاء صندوق رعاية الشهداء وأسرهم.

21. قانون إنشاء صندوق الوقف البحثي.

وفيما يتعلق بالقواعد واللوائح التنفيذية فقد تم:

▪ إعادة تشكيل لجان قطاع التخطيط للتعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات البالغ عددها 25 لجنة وبلغت نسبة التغيير في تشكيل اللجان 50 % في أسماء رؤساء اللجان، كما بلغت نسبة التغيير في أسماء أمناء اللجان 75% وفي أسماء أعضاء اللجان من أساتذة الجامعات والخبراء إلي 80% .

▪ إضافة مهام جديدة للجان القطاع للعمل على إعداد خريجين ملائمين لسوق العمل، وأن يكونوا علي المستوي المطلوب لذلك سواء بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في مصر أو الدول العربية وكذلك الإفريقية أيضا.

▪ تعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.

▪ تعديل لوائح ترقيات أعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

وحول أهم أنشطة المراكز البحثية التابعة للوزارة فقد تم:

▪ إطلاق القمر الصناعي كيوب سات.

▪ استضافة وكالة الفضاء الإفريقية.

▪ مشروع مصر القومي لتصنيع الإلكترونيات.

▪ اكتشاف خام الحديد فى الفرافرة.

▪ تطوير وتنمية البحيرات المصرية.

وأخيرا فإن لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنجازات ملموسة فى مجال مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد:

▪ احتلت مصر المرتبه الأولي علي مستوي إفريقيا والشرق الأوسط والمركز التاسع عالميًا في عدد الأبحاث (57 بحث) المتعلقة بفيروس كورونا المستجد