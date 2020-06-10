شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الكمامات القماشية تمنع انتقال عدوى كورونا من شخص لأخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط أن الكمامة القطنية يستخدمها المصاب أو أى شخص تظهر عليه أعراض لمنع انتشار أعراض وليس لحماية الشخص، موضحة أن كل الأفراد لو ارتدوا كمامات قماشية يمنع انتقال الفيروس من المصاب للأخر.
وأكدت الدكتورة مها طلعت، أن ارتداء الكمامة القماشية يجب تغييرها، ولا يجب تشاركها وعدم لمسها من الخارج لأن السطح الخارجي ملوث لافتة إلى ضرورة التدريب على ارتدائها ليكون لها دور فى الحماية.
كان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19). يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وكذلك إرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية
وتضمن المؤتمر مناقشة رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والإجابة على أسئلة الإعلاميين يشارك في المؤتمر المتحدثون الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط
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