شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 محاجر لتعديها على أراضى مدينة الفيوم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة 4 محاجر متعدية على أراض واقعة ضمن كردون مدينة الفيوم الجديدة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، فى ارتكاب مخالفات، أو تعديات.

وذكر المهندس عبد الوهاب صميدة أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشكلة من جهاز الإدارات المختصة بجهاز مدينة الفيوم الجديدة، وقوة من شرطة التعمير، لغلق المحاجر وإزالة ما عليها وضمها للأراضى تحت ولاية جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

وأضاف أن هناك تعليمات من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف المرور الدورى على كل أنحاء المدينة، لسرعة رصد المخالفات والتعديات فى مهدها، والتعامل معها بحسم، بالإزالة الفورية، وتحويلها للنيابة العسكرية، لاتخاذ اللازم.

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كان المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، قد أكد أنه تم الانتهاء أيضاً من تنفيذ مشروع محطة محولات الفيوم الجديدة بقدرة (120م.ف.أ)، وكذا الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام لعدد 64 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من أعمال المرافق.

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة إلى أنه تم الانتهاء من تخطيط وتصميم المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة بمساحة 720 فدانا بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة وتضم ( منطقة صناعات صغيرة ومتوسطة)، وجارٍ طرح أعمال المرافق لهذه المنطقة، وجارٍ تنفيذ مجمع صناعى بهذه المنطقة على مساحة 51 فدانا.

ومن ناحية أخرى، أعلن المهندس عبد الوهاب صميده، انه تم تسليم مبنى مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة الفيوم الجديدة إلى هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الفيوم، وكذا تسليم مبنى للشهر العقارى بالحى الثاني بمدينة الفيوم الجديدة.

‫وأوضح المهندس عبد الوهاب صميدة أنه تم تسليم مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسي بالحى الثاني في حضور مسئولى مديرية التربية والتعليم بالفيوم الجديدة، ومسئولى جهاز المدينة، كما تم تسليم مبنى الشهر العقارى بالمنطقة الصناعية الأولى، لمصلحة الشهر العقارى بمحافظة الفيوم، تمهيداً لتشغيله للتيسير على المستثمرين والمواطنين بالمدينة.