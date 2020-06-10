شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: تأجيل الفحص الطبي الشامل لطلبة المدارس بالوحدات الصحية هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الأربعاء، إنه حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر تأجيل توقيع الفحص الطبي الشامل لطلبة المدارس كشرط للقبول بالمدارس على مستوى المحافظة بكافة الوحدات لهذا العام منعا لحدوث العدوى على أن يتم إجراء الفحص الطبي للطلاب فور بدء الدراسة بالمدارس.
جاء هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية.
وشدد سويد على أهمية اتباع كافة الاجراءات الاحترازية ومراعاة كافة شروط الصحة والسلامة بالمدارس ومداومة تطهير وتعقيم المدارس والمكاتب الإدارية التابعة استعدادا لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة والدبلومات الفنية والدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية العامة.
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