شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تستعد للثانوية بـ«كبائن تعقيم وكمامات ومطهرات وكواشف حرارية باللجان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، لقاءاً مع الإدارات التعليمية والأجهزة المعاونة للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

واستعرض راشد الإجراءات المقرر تنفيذها أثناء مارثون إمتحانات الثانوية العامة، وآلية التنفيذ، والتعاون والتنسيق بين كافة المديريات، ومدى توافر المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وبما يضمن صالح الطلاب وانتظام سير الامتحانات.

وأشار إلى أنه سيتم تأمين لجان الإمتحانات وتطهيرها وتعقيمها قبل وبعد أداء الإمتحانات وكذا وضع كبائن تعقيم باللجان المدرسية لتعقيم الطلاب وأجهزة كواشف حرارية لرصد درجات حراره الطلاب قبل الدخول إضافه إلى تجهيز لجان عزل لإمتحان الطلاب التي تظهر عليهم الأعراض البسيطة وتوفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل وغيرها من سبل الأمان والسلامه للطلاب.

وأكد أنه تم تجهيز 194 لجنة أساسية و37 لجنة إحتياطية مع الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة بحيث تكون المسافة متر على الأقل وسيتم تنظيم الجلوس باللجنة ليكون بها 14 طالبا فقط على مسافات متباعدة من بعضهم.

وشدد محافظ الجيزة على تطهير الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 55 إستراحة بـ20 إدارة تعليمية، ضمت تخصيص 30 استراحة للرجال و25 استراحة للسيدات وكاملة التجهيزات.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في التأكد من الخدمات والمرافق في كافة اللجان والإستراحات .

كما وجه مديرية الصحة والتأمين الصحى بتوفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية اللازمة للحالات المرضية البسيطة وإلى الكهرباء والتليفونات والمياه بتوفير ودعم إحتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والإتصالات والمياه اللازمة لكل لجنة وإستراحة وتوفير إحتياطات إضافية منها وإلى التموين لتوفير إحتياجات الإستراحات ورؤساء وملاحظى اللجان من الخبز والسلع الضرورية.

Advertisements

اجتماع محافظ الجيزة لبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة

ومن جانبه، أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم الاستعداد وتجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر مع توفير وسائل التهوية وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.

كما سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية وغرف عمليات أخرى فرعية في إلادارات التعليمية وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.