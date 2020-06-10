شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتنظيف شواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر ومخلفات البلاستيك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عدد من العاملين بجمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر، في حملة لتنظيف لعدد من شواطئ مدينة مرسى علم وبحيرة النيزك جنوب البحر الأحمر، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا ضمن الحملات التي تنظمها الجمعية ومدينة مرسي علم لتنظيف الشواطئ من المخلفات البحرية، مستغلين إغلاق الشواطئ لتكون جاهزة لاستقبال الزائرين فور قرار فتحها مرة أخرى.

وتمثل المخلفات البلاستيكية خطرا يهدد الموارد وتهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية من الشعاب المرجانية والكائنات والثدييات البحرية، وللحفاظ على هذا المورد الهام بالقيام بحملة النظافة للشواطئ ضمن حملة تنظيف جزر وشواطئ البحر الأحمر من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر.

وأكد اللواء واصف عدلي، رئيس المدينة على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف الشوفطئ بالمدينة، وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.

وشملت حملة النظافة شواطئ كيلو 10 شمال مرسى علم وشاطئ الكيلو 7 جنوب مرسى علم وشاطئ الكيلو 10 بمنطقة بحيرة النيزك جنوب مرسى علم.

وفي نهاية حملة النظافة تم رفع كميات من المخلفات البلاستيكية والخشبية ومقذوات البحر من على الشاطئ وزجاجات المياه المعدنية الفارغة والمصنوعات البلاستيكية التي قذفتها الأمواج على الشاطئ.

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حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية

حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية

حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية

حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية

حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية

حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية

حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية

حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية

حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية

حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية

حملة تنظيف لشواطئ مرسى علم والنيزك من مقذوفات البحر والمخلفات البلاستيكية