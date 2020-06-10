شكرا لقرائتكم خبر عن «الزقازيق» تنعى فني أشعة بالمستشفيات الجامعية توفي إثر إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، شهيد الواجب الوطني بهاء همام- فني الأشعة بالمستشفى الجامعي، والذي وافته المنية داخل مستشفى العزل بالجامعة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات طبقاً للبروتكولات المتبعة.

وأكد الدكتور عثمان شعلان، أن الجامعة تقدر الجهود والتضحيات الغالية التي يقوم بها الطواقم الطبية من الأطباء وأفراد التمريض والصيادلة والفنيين كافة، خلال الفترة الراهنة والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه جاري توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة داخل مستشفى العزل بالجامعة لجميع الحالات المصابة بالفيروس من العاملين بالجامعة، متمنياً لهم جميعاً الشفاء العاجل.

وتقدم رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين، وطلاب الجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له وزملائه وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.